صيف دبي.. «بوب» و«روك» و«تحية للنجمة أديل»

طيف واسع من الفعاليات الترفيهية والثقافية والحفلات الموسيقية، يحضر على أجندة شهر يونيو في دبي، ليعزز مكانة الإمارة وجهة مثالية ومفضلة للزيارة على مدار العام. وتأتي الفعاليات المتنوعة في قالب ترفيهي مشوق، يقدم جرعة من الحماس لعشاق الموسيقى وهواة الألعاب الرياضية التي تحظى بحصة مميزة ضمن هذا الجدول، حيث تستضيف دبي الكثير من الفرق العالمية لتقدم عروضها الراقصة والموسيقية الممتعة على أبرز المسارح.

ويتميز شهر يونيو بكونه يحمل لمحبي الموسيقى، مجموعة من الحفلات والعروض التي تستهل في بداية الشهر على خشبة مسرح «دبي أوبرا»، وذلك مع عرض الباليه الشهير «الجميلة النائمة» والذي تختتم عروضه اليوم. ويستعرض العمل الراقص القصة الكلاسيكية عن «الجميلة أورورا»، والجنية الشريرة «كارابوس»، والجنية الخيّرة «ليلاك». وتتابع العروض الموسيقية على المسرح نفسه مع نجم البوب والروك الإنجليزي وعازف البيانو الشهير توم أوديل، الذي يعود ويلتقي جمهور دبي مجدداً في حفله الذي يقام في السابع من يونيو، والذي سيقدم فيه أحدث أعماله الفنية.

ومن دبي أوبرا، إلى «السفينة كوين إليزابيث 2» والتي سيشهد مسرحها عرض الفنانة هيلين وارد جاكسون ويحمل عنوان «تحية للنجمة أديل»، وهو عرض مدته 90 دقيقة، ستؤدي الفنانة خلاله أشهر أغنيات النجمة أديل الحائزة على جائزة غرامي، وذلك في حفلين متتاليين في 9 و10 يونيو. وعلى المسرح نفسه سيقدم الزوجان جيمس ومارينا المقيمان في دبي عرضاً مبهراً باسم «مايند تو مايند كونكتد»، وذلك في 16 يونيو.

وفي التاسع من يونيو أيضاً، ستقدم الفرقة البريطانية الشهيرة «سيمبلي ريد»، عرضاً موسيقياً على مسرح «كوكا كولا أرينا»، وذلك ضمن بطولة دوري «البادل تنس العالمي» التي تشهد مجموعة من العروض الموسيقية العالمية. وسيؤدي الفنان مايك هوكنال وفرقته أشهر الأغنيات، مع الإشارة إلى أن الفرقة قد احتلت المركز الأول في المملكة المتحدة لخمس مرات، كما تجاوزت مبيعاتها في العالم 60 مليون أسطوانة.

ومن العروض الموسيقية التي تقدمها البطولة أيضاً، سيشارك «الدي جي» الهولندي الشهير نيكي روميو، حيث سيطل على مسرح «كوكا كولا أرينا» ليقدم بأسلوبه المميز في عالم «إلكترو ميوزيك» حفلاً مبهراً لعشاق هذه الموسيقى.

أما في 11 يونيو فستقدم فرقة أوركسترا الشباب الوطنية حفلاً موسيقياً بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيسها، وسيطل الطفل الإماراتي الموهوب أحمد الموسوي في عزف منفرد على البيانو، وستشارك فاطمة الهاشمي بهذا الحفل الغناء، إلى جانب مجموعة من العازفين الشباب الحائزين على جوائز. إلى جانب ذلك، تمنح دبي الفرصة لمحبي موسيقى «بوليوود» للاستمتاع بأغنيات المغني والملحن الهندي ميثون في حفل مباشر يقدم بالتاريخ نفسه، على مسرح كوكا كولا أرينا، وذلك ضمن النسخة الافتتاحية من بطولة دوري «البادل تنس العالمي». وسيقدم كل من الفنانين جافيد علي، وأبهيشيك نايلوال، وأسيس كور، وفيشال ميشرا، ومحمد عرفان مجموعة مميزة من أغنياتهم الشهيرة.

وستشهد أجندة شهر يونيو مشاركة نخبة من نجوم العالم الذين يؤدون أنماطاً موسيقية مختلفة، إذ ستتيح الحفلة الموسيقية التي ستقدمها الفرقة الفرنسية «أم 83» المرشحة لجائزة جرامي الفرصة للجمهور للاستمتاع بأنغام الموسيقى الإلكترونية، وذلك بتاريخ 15 يونيو في «دبي أوبرا».

ويمكن للجمهور الاستمتاع بالنسخة الأولى من العرض الموسيقى المبهر «أرابيتس» الذي يجمع الثلاثي الشهير سيلاوي وبيغ سام ومسلم على مسرح كوكا كولا أرينا في 16 يونيو. ومن الموسيقى العالمية إلى النغم الخليجي، حيث سيشهد مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي، حفلاً غنائياً لمطرف المطرف وهمس فكري وذلك في 17 يونيو. أما ختام العروض الموسيقية خلال يونيو فسيكون مع احتفال أوركسترا الفردوس باليوم العالمي للموسيقى والذي يصادف 20 من يونيو، حيث ستقيم الفرقة، حفلاً موسيقياً في 21 يونيو بهذه المناسبة، في مدينة إكسبو دبي.

ومن الموسيقى إلى الكوميديا التي تقدم جرعة مكثفة من الضحك، حيث ستختتم عروض أطول سلسلة كوميدية في دولة الإمارات يوم الجمعة 16 يونيو بسهرة مليئة بالبهجة، من تقديم ثلاثة من أبرز نجوم الكوميديا العالميين تحت عنوان «ذا سيلف درايف لافتر فاكتوري». وستبدأ الأمسية مع الفنان الأسترالي خالد خلف الله الذي قدم عروضاً في جميع أنحاء العالم ومن ضمنها مهرجان نيويورك الحصري للكوميديا، كما تنضم إليه الممثلة والمؤلفة الكوميدية ليز ميلي في زيارتها الأولى لدبي. وفي ختام الأمسية، سيعتلي سكوت بينيت المسرح ليقدم عرضاً مليئاً بالكوميديا والحكايات الفكاهية.

فعاليات رياضية

من الموسيقى إلى الرياضة تستضيف دبي عدداً من الفعاليات الرياضية، ومنها دوري «البادل تنس العالمي» والتي تجمع بين أفضل لاعبي البادل في العالم، والتي تقام بين الثامن و11 من يونيو في «كوكا كولا أرينا». وستشهد البطولة مشاركة 24 من أبرز اللاعبين من جميع أنحاء العالم لخوض منافسات حماسية. كما ستنطلق النسخة الافتتاحية من دوري الشطرنج الأكبر والأول القائم على حق الامتياز في العالم في الفترة بين 21 يونيو و2 يوليو بنادي دبي للشطرنج بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي. وسيحظى المشجعون خلال مباريات دوري الشطرنج العالمي بفرصة مشاهدة ستة فرق، ومشاهدة الاستراتيجيات والتحركات التكتيكية التي يقوم بها المتسابقون فضلاً عن ذلك يستضيف مركز دبي للمعارض في «مدينة إكسبو دبي» مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023 في الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 يونيو. ويهدف المهرجان إلى الاحتفاء بصناعة الألعاب المرئية الترفيهية والتفاعلية الرقمية، والمساهمة في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للألعاب والرياضات الرقمية.

• الطفل الإماراتي أحمد الموسوي في عزف منفرد على البيانو تشاركه الغناء فاطمة الهاشمي.

• الفرقة الفرنسية «أم 83» المرشحة لجائزة غرامي تشارك بأنغام موسيقى إلكترونية.