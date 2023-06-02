قتل كل أفراد أسرته لسبب لايصدق

اتُهم مراهق في ولاية تكساس بالقتل العمد بعد أن أطلق النار على والديه وشقيقه وأخته، وأرداهم قتلى جميعا، بحجة أنهم "أكلة لحوم بشر".

واكتشفت الشرطة في بلدة ناش الصغيرة بشرق تكساس (الولايات المتحدة) الشهر الماضي، جثث الضحايا بعد تلقي تحذيرات من السكان، عن أصوات طلق ناري وتقارير عن شخص تحصن في منزله وأصاب عائلته وهدد بإطلاق النار على نفسه.

ووصلت الشرطة لتجد سيزار أولالدي، 18 عامًا متمترسا داخل منزله. وجاء التحذير الأول وفقا لصحيفة "مترو" من زميل عمل والدة المراهق، عايدة جارسيا، حين ذهب إلى منزل الأسرة للاطمئنان عليها نتيجة غيابها عن للعمل.

وأصبح الرجل قلقًا عندما بدأ أفراد آخرون من عائلتها في الاتصال وسؤاله عما إذا كان يعرف مكانها.

بعدها اقتحم زميل العمل وأحد أفراد العائلة المنزل، ففتح سيزار الباب واحتجزهما تحت تهديد السلاح الذي تعتقد الشرطة أنه استخدمه لقتل عائلته.

ووفقًا لوثائق المحكمة، أخبر المراهق زميل والدته أنه قتل عائلته "لأنهم كانوا أكلة لحوم بشر، وكانوا سيأكلونه".

بالإضافة إلى ذلك، قام بنفسه بالاتصال على رقم الطوارئ 911 أثناء الحادث المروع ، حيث أخبر المشغلين "مرات عديدة" أنه "ضغط على الزناد وأنه قتل عائلته".

وتم التعرف على الضحايا على أنهم والدا مطلق النار روبن أولالدي وعايدة جارسيا وشقيقته الكبرى ليزبيت أولالدي وشقيقه أوليفر أولالدي البالغ من العمر 5 سنوات.

وجاء في الإفادة الخطية: "بدا الأمر كما لو أنه تم إطلاق النار على الضحايا في أماكن مختلفة من السكن ثم تم سحبهم إلى الحمام". ووجد المحققون بقع دماء وأغلفة قذائف مستهلكة حول المنزل.