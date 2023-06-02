«سوق الدويات» رحلة فريدة بين الروائح والألوان

لا تتوقف دبي عن إدهاش زوّارها، ففي الوقت الذي يعتقد السائح أنه سيقضي أوقاته في مدينة قوامها الحداثة وكل ما هو جديد ومختلف، سرعان ما تأسره العراقة التي تمنحها له الأسواق التقليدية والتراثية، والتي تُعد جزءاً لا يتجزأ من ثقافة وتاريخ دولة الإمارات العريق، وسوق التوابل في دبي أو ما يعرف شعبياً بـ«سوق الدويات» يوفر لزائره رحلة فريدة بين الروائح والألوان وتاريخ تجارة عريقة في سوق تقليدي تم ترميمه وإعادته للحياة بتصاميم تراثية أنيقة.

وتمتلئ المحال في سوق الدويات بأنواع البهارات المختلفة أو كما تُسمى باللهجة المحلية الإماراتية «البزار»، وتطلق على مجموعة من البهارات التي تطحن وتخلط مع بعضها بنسب متفاوتة وتُضاف إلى الطعام حسب الرغبة، ومن هذه البهارات الكركم، والفلفل الأسود والأحمر وبذور الكزبرة والقرفة والهيل والحلبة والمسمار والكمون، وتختلف أسعار «البزار» حسب نوعيتها.