«دبي للكوميديا 2023».. 10 عروض كاملة العدد

حقق مهرجان دبي للكوميديا، الفعاليات الترفيهية المميزة نجاحاً ملموساً في دورته التي اختتمت فعالياتها أخيراً، حيث بيعت تذاكر 10 عروض بالكامل من قبل الجمهور الذي أقبل على حضور عروض هذه الدورة التي استقطبت عدداً من أبرز نجوم العالم في هذا المجال، حيث تابع عروض الدورة أكثر من 15 ألف شخص من هواة الكوميديا والضحك.

واستضافت دورة هذا العام مجموعة من أشهر فناني الكوميديا العالميين، ممن قدموا عروضاً ارتجالية وفقرات متنوعة مليئة بالضحك والفكاهة والإبداع استمرت على مدار 10 أيام، وشهدت إقبالاً واسعاً وغير مسبوق بعد الانقطاع الذي شهدته الفعاليات الترفيهية خلال فترة الأزمة الصحية العالمية.

واستقبل المهرجان مجموعة من المواهب الكوميدية اللافتة، بمن فيهم «زاكري خان»، و«جيمي كار»، و«جيم جيفريس»، ومجموعة بالعربي و«أميت تاندون»، و«جون أشقر»، و«رافي باستوس»، ممن أظهروا إبداعاتهم ومواهبهم على المسرح وجمعوا بأدائهم الاستثنائي بين الأسلوب الفريد والتقديم الفكاهي ليقدموا لعشاق المرح والتسلية تجربة استثنائية لا تُنسى.

تفاعل كبير

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «نفخر بالنجاح الاستثنائي الذي حققه مهرجان دبي للكوميديا لعام 2023، الذي استطاع تعزيز مكانة دبي مركزاً دولياً للفعاليات المميزة، وأكد نجاح العروض الجماهيرية التي بيعت تذاكرها كاملة، إلى جانب التفاعل الرائع الذي أظهره الحضور على أهمية المهرجان في تقديم تجارب ترفيهية وكوميدية رائعة تناسب مختلف الأذواق.

«وين عايش»

وتألق العرض الكوميدي للفنان «جون أشقر»، الذي اختتم جولته المميزة بعنوان «وين عايش» ضمن فعاليات المهرجان، كما تم تصوير الجولة كجزءٍ من عرضه الجديد الحصري. ويوفر المهرجان منصةً حقيقية تتيح لفناني الكوميديا فرصة استعراض إبداعاتهم على خشبة المسرح، ويضمن للجمهور فرصة الاستمتاع بمشاهدة الأداء الرائع لعدد من الكوميديين المذهلين أمثال أشقر وغيره.

فعالية عالمية

نجح مهرجان دبي للكوميديا في ترسيخ مكانته فعالية ترفيهية عالمية المستوى من خلال تعاونه مع أكثر من 80 فنان كوميدي من مختف الثقافات ممن قدموا عروضاً بثلاث لغات مختلفة، واستطاع بذلك تسليط الضوء على أهمية الكوميديا وقدرتها على تقريب الناس وتجاوز الاختلافات والفروقات الثقافية من خلال لغة الضحك المشتركة بين الشعوب.

أماكن مختلفة

أُقيم المهرجان في خمسة أماكن مختلفة في دبي، وقدم 40 عرضاً ليمنح عشاق الكوميديا وجهة مثالية للاستمتاع بأمسيات مرحة وسط أجواء من الترفيه والتسلية، وشهدت العروض الـ10 طلباً جماهيرياً على التذاكر التي بيعت بشكل كامل، ما أكد الشعبية الواسعة لعروض المهرجان، حيث حضر العروض أكثر من 15 ألف شخص من هواة الكوميديا والضحك.