لافتات مرورية تحذر من «مشاة الزومبي»

أثناء تواجدك في فلوريدا (الوليات المتحدة الأمريكية)، ليس غريبا رؤية إشارات الطرق تحذر من منحنى حاد للأمام أو من معابر للتماسيح، ولكن إحدى مدن فلوريدا اتخذت الأمور خطوة إضافية إلى الأمام من خلال تثبيت لافتات تحذر السائقين من «الزومبي» أو «الأموات الأحياء».

وقرر مجلس بلدية مدينة مولبيري في فلوريدا اتباع نهج جديد في تحذير السائقين من المشاة المهووسين بهواتفهم النقالة، لدرجة أنهم يتصرفون كالذي يمشي في نومه أثناء قطعهم للشارع.

ونصبت البلدية مؤخرا لافتات تحذيرية طريفة وجديدة تطالب السائقين بالحذر «من زومبي الهواتف الذكية» - أو الأشخاص الذين يعبرون الطريق بحالة غياب تركيز وهم منشغلين بهواتفهم المحمولة. ويظهر في الرسم التوضيحي لللافتة شخصان منهمكان بالنظر لهاتفيهما وهما يسيران في الطريق، مع عبارة «احذروا زومبي الهواتف الذكية»

وتأمل البلدية كما نقل موقع «وير تيفي» بأن يساهم هذا في لفت انتباه السائقين لخطر هذا النوع من المشاة باعتبار أن حوادث السير الناجمة عن انشغال الناس ولا سيما المراهقين بهواتفهم النقالة.

وشبهت اللافتة هذه الفئة من المشاة بالزومبي أو «الأموات الأحياء» بسبب مشيهم تدون تركيز أو وجهة محددة.

وفلوريدا ليست المدينة الأولى التي نصبت مثل هذه اللافتات إذ سبق لعاصمة كوريا الجنوبية سيؤول أن نصبت لافتات مشابهة منذ سنوات.

وتم حينها وضع اللافتات الأولى في خمسة مواقع على أمل أنها ستوقف «زومبي الهواتف الذكية» في مساراتهم، حسبما ذكرت صحيفة كوريا تايمز. وتظهر إحدى اللافتات عند تقاطع مروري رئيسي شخصًا يحدق في جهاز محمول باليد، غافلاً عن اصطدامه الوشيك بسيارة.

في حين يتم تثبيت بعض اللافتات على أعمدة إشارات المرور، تم لصق البعض الآخر على الأرصفة من أجل جذب النظرة المنخفضة لأولئك الذين يشتت انتباههم عن طريق أجهزتهم.

وتتمتع كوريا الجنوبية بواحد من أعلى معدلات امتلاك الهواتف الذكية في العالم، ولكنها مثل العديد من الدول الآسيوية تحاول أيضًا معالجة المستويات المتزايدة من الإدمان على الأجهزة.