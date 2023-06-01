زوجة تنثر رماد زوجها في الفضاء

أرسلتزوجة بريطانية رماد زوجها العاشق لعالم الفلك لنثره في الفضاء عن طريق شركة "أورا فلايتس" .

وقالت السيدة كلير ميرسر إن زوجها جيسون كان مولعا بالفلك ولديه تلسكوب كبير جدا في حديقة المنزل، وكان حريص على تشغيل البث المباشر لوكالة ناسا بشكل دائم على شاشة الكومبيوتر الخاص به.وأضافت أنها "متأكدة من الحماس الذي كان سيشعر به زوجها لو علم بالأمر، ولكن من المحزن أن يبدأ رحلته التي حلم بها إلى الفضاء بعد وفاته".