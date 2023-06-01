معرض في جامعة الإمارات يسلط الضوء على أهمية العلوم

نظمت كلية العلوم بجامعة الإمارات العربية المتحدة، المعرض السنوي للمخرجات الأكاديمية والبرامج والمساقات الأكاديمية للكلية، الذي استقطب أكثر من 500 طالب وطالبة من مختلف مدارس مدينة العين وأبوظبي ودبي ومراكز أصحاب الهمم، اطلعوا فيها على أحدث البرامج التطبيقية والأكاديمية في كلية العلوم.

وقال عميد كلية العلوم، الدكتور معمر بن كراودة، إن «المعرض يهدف إلى تعريف الطلبة، على مختلف مستوياتهم، بأهمية العلوم في حياتنا اليومية، إذ تستعرض الأقسام العلمية بالكلية بعض التجارب العلمية بتنظيم ومشاركة كاملة من طلبة الكلية، بالإضافة إلى عرض منشورات علمية ومقاطع تمثيلية لرواد مجالات العلوم المختلفة من علماء العرب والغرب».

وأضاف «الهدف المباشر من المعرض هو تدريب الطلبة وتعليمهم عن طريق التطبيقات المشوّقة للتعرف إلى جمالية وأهمية العلوم وجاذبية مخرجاتها لارتياد آفاق المستقبل، من خلال التجارب العملية والتطبيقات بالألعاب والتدريب والتمرين، من أجل إعداد خريجي رواد المستقبل، والإسهام المباشر في تعزيز اقتصاد المعرفة بالدولة».

وأشار بن كراودة إلى أن ظاهرة عزوف الطلبة عن دراسة العلوم، لاسيما الرياضيات والفيزياء، هو عدم المعرفة والإحاطة بمهارات وأهمية مخرجات تلك التخصصات، التي تعد هي الأساس في مختلف العلوم، ولها مخرجات في سوق العمل في مجالات مختلفة، مثل علوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة في التخصصات الهندسية والتطبيقات الإحصائية والمالية والإدارية، التي تعتمد تحليل البيانات، سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، الذي يعتبر حالياً هو السمة الأساسية في برامج التطبيقات العلمية التي تلبي متطلبات مشروعات الريادة نحو آفاق المستقبل.