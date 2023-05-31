مواعيد جديدة للفرح في «مدينة إكسبو دبي»

أعلنت «مدينة إكسبو دبي» عن المواعيد الجديدة لزيارة الأجنحة، وعن الأنشطة الصيفية المخصصة للأطفال خلال الفترة المقبلة، في حين ستستأنف الفعاليات الخارجية، مثل عروض قبة الوصل والشلالات السريالية نشاطها في أكتوبر المقبل مع انخفاض درجات الحرارة. وأوضحت المدينة أنه «يمكن زيارة أجنحة إكسبو السبعة، ابتداءً من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر المقبلين من الـ12 ظهراً حتى الثامنة ليلاً، بينما يمكن زيارة حديقة الثريا وملاعب الأطفال من السادسة مساءً حتى الـ10 ليلاً». وتتيح الأنشطة الصيفية لقادة المستقبل من سن خمسة إلى 11 عاماً، فرصة عيش المغامرات المملوءة بالمرح والفائدة، بما في ذلك فعاليات «روّاد تيرا: مهارات البقاء»، وتصميم الكتب المصوّرة، وأنشطة عملية تشمل: الروبوتات والابتكار والفن والصحة والرياضة، من الإثنين إلى الجمعة في الفترة من 10 يوليو إلى 18 أغسطس المقبلين، من التاسعة صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً.

وتماشياً مع جهود الاستدامة في «مدينة إكسبو دبي» والحفاظ على المياه والطاقة، ستتوقف العروض الليلية على قبة ساحة الوصل وعروض المياه في «شلالات إكسبو» مؤقتاً في يونيو المقبل، لتعود في أكتوبر مع انخفاض درجات الحرارة، ولكن ستبقى منطقة الشلالات وساحة الوصل مفتوحة للجميع، إلى جانب معالم «مدينة إكسبو» الأخرى، بما في ذلك حديقتا اليوبيل والفرسان.