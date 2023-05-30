كشف حقيقة صورة «مرعبة» تصدرت منصات التواصل في مصر

كشفت وسائل إعلام في مصر حقيقة صورة مرعبة تصدرت مواقع التواصل في مصر، و تظهر الصورةدراجة نارية يقودها شخص في أحد الطرق وبدت خلفه جثة مغطاة بالكامل. وسرعان ماتحولت هذه الصورة الى الشغل الشاغل لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، الامر الذي استدعى تحركا سريعا من الجهات المختصة لكشف ملابسات الامر ليتبين أنها تعود لأحد تجار الملابس الجاهزة، وأن مابدى خلفه على أنه جثة ليست سوى «مانيكان» تستخدم في عرض الملابس الجاهزة بالمحلات التجارية بحسب موقع "القاهرة 24".