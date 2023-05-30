الكويت: قرار جديد بشأن جريمة أثارت الرأي العام

جدد القضاء الكويتي حبس المتهم بخطف وقتل مواطن كويتي آثارت حادثته الرأي العام، وموجة واسعة من الغضب، وبحسب صحيفة "القبس"، أمر القضاء بتجديد حبس المتهم بقتل المواطن مبارك الرشيدي لمدة شهر.

وقالت مصادر للصحيفة: إن النيابة العامة وجهت إلى المتهم المحجوز على ذمة القضية «تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد» بعد أن كانت تهمته في السابق هي الخطف.

ولفت المصدر إلى أن المتهم أنكر التهمة خلال تحقيقات النيابة، قائلاً: «أنا ما قتلت».

وأشار المصدر إلى متهم واحد فقط في القضية «حتى الآن» وهو المتهم الرئيسي الذي قرر القاضي التجديد حبسه لمدة شهر، وبانتظار وصول التحقيقات التفصيلية من السلطات المصرية مع المصري الذي شهد الجريمة وذهب إليه وفد أمني كويتي من وزارة الداخلية وشارك في إجراء التحقيقات معه.

ولفت المصدر إلى احتمالية دخول متهمين آخرين في هذه القضية، بعد انتهاء التحقيقات وجمع المعلومات والاستدلالات.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت منذ أيام: استمرار عمليات البحث والتحري وجمع التحريات والاستدلالات عن المفقود مبارك الرشيدي، تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من فك رموز اختفائه والعثور على جثته في منطقة السالمي، وذلك بعد مجهود متواصل ومتفان من قبل رجال وزارة الداخلية».

وتتواصل تحقيقات الداخلية والنيابة العامة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام الكويتي، منذ فقدان المواطن مبارك الرشيدي بمنطقة كبد في مارس الماضي، حتى العثور على جثته وتشييع جثمانه في جنازة رسمية وشعبية مهيبة.