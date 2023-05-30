من هو «أبو سلة» قائد عملية اختطاف المواطن السعودي في بيروت

قالت شبكة «إم تي في» اللبنانية، أن الشخص المسؤول عن اختطاف السعودي مشاري المطيري في بيروت، يدعى «أبو سلة» وهو تاجر مخدرات ويترأس عصابة كبيرة لتجارة المخدرات، وهو القائد الفعلي لمجموعة من 7 اشخاص أقدمت على عملية الاختطاف.

وتمكنت مخابرات الجيش اللبناني من تحرير المختطف السعودي الموظف في الخطوط الجوية السعودية في بيروت.

وبحسب القناة التلفزيونية اللبنانية فإن عصابة أبو سلة تتبع تاجر المخدرات علي منذر زعيتر ويحمل لقب بـ«أبو سلة» نظرا لبيعه المخدرات لزبائنه عبر سلة ينزلها من شرفة منزله، ويعد من أكبر تجار المخدرات في لبنان ومن أخطر المطلوبين، وتعرض لما يزيد عن 10 عمليات دهم من قبل الجيش خلال السنوات الأخيرة، لكنه تمكن من الفرار منها كلها بعد الاشتباك مع القوة المداهمة.



وتمت عملية تحرير المختطف السعودي تمت في منطقة بعلبك، وقال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري إن «الجهود التي قام بها الجيش جبّارة وأدّت الى تحرير المخطوف خلال أقلّ من 48 ساعة».