«الحوت الجاسوس» يظهر مجدداً في السويد

بعدما أثار تكهنات بأنه جاسوس مدرّب من البحرية الروسية لدى ظهوره ملفوفاً بحزام في النرويج سنة 2019، عاود حوت «بيلوغا» الظهور قبالة الساحل السويدي، كما ذكرت منظمة تراقب تحركاته أمس.

وسمّى النرويجيون هذا الحوت «هفالديمير»، وهي كلمة مركّبة تجمع بين كلمتي «هفال» (حوت بالنرويجية)، و«فلاديمير»، في إشارة لارتباطه المزعوم بروسيا.

وعندما ظهر لأول مرة أزال علماء عن الحوت حزاماً كان مزوداً بقاعدة مناسبة لكاميرا لرصد الحركة، مع عبارة «معدات سانت بطرسبورغ» على المشابك البلاستيكية.

وقال مسؤولون من مديرية مصايد الأسماك النرويجية إن هفالديمير قــــــــد يكــــــــــــــون هـــــــــرب مـــــــن حظيرة، أو ربما تلقى تــــــــــدريباً من البحرية الروسية، نظراً إلى اعتياده الظاهر على البشر.