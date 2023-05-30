70 عاماً على تسلّق إيفرست للمرة الأولى

ترأس نجلا النيوزيلاندي إدموند هيلاري، والنيبالي تينزينغ نورغاي شيربا، احتفالات نظمت أمس، في نيبال، بمناسبة الذكرى الـ70 لتسلّق والديهما التاريخي جبل إيفرست الأعلى في العالم.

وقال بيتر هيلاري، من مدرسة أسسها والده إدموند في قرية نائية في كومجونغ الواقعة على ارتفاع 3790 متراً: «من نواحٍ كثيرة، لم يكن إدموند هيلاري وتينزينغ نورغاي وحدهما من تسلّقا إيفرست، بل البشرية برمّتها». وأضاف «بات بإمكان كل واحد منا تسلّق الجبل مُذّاك».

وأحدث تسلّق إيفرست في 29 مايو 1953 تغييراً جذرياً في مجال تسلق الجبال، وحظي النيوزيلاندي ومرشده النيبالي بشهرة عالمية.

وفي العاصمة النيبالية كاتماندو، شارك مسؤولون ومئات من متسلقي الجبال في تجمّع حاملين لافتات احتفالية. وجرى تكريم أفضل المتسلقين النيباليين، ومن بينهم كامي ريتا شيربا الملقب بـ«رجل إيفرست»، الذي وصل الأسبوع الماضي إلى قمة أعلى جبل في العالم للمرة الـ28.