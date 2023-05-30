تعاون جديد يدعم النشر والمكتبات في الدولة

وقّعت جمعية الناشرين الإماراتيين مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم قطاعي النشر والمكتبات بالدولة، ستطلق «الإمارات للمكتبات» بموجبها مبادرة لتقديم منحة نشر للكتب المتخصصة في مجال المكتبات.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، عبدالله الكعبي، إن «المذكرة تأتي في إطار حرصنا على توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات مع جميع المؤسسات المعنية بالقطاعات المعرفية، للارتقاء بقطاع النشر في دولة الإمارات، ودفع عجلة صناعة الكتاب، وتحويلها إلى صناعة مستدامة تخدم شتى حقول المعرفة».

وأشار إلى تكامل الأدوار بين الجمعيتين في دعم جهود دور النشر لتعزيز النهضة المعرفية والثقافية في الدولة، مضيفاً: «نتطلع من خلال هذه المذكرة إلى توفير المزيد من التسهيلات للمؤلفين والناشرين من أجل زيادة الإنتاج المعرفي ورفد صناعة النشر بالإصدارات المتخصصة التي تلبي احتياجات العاملين في قطاع المكتبات، ومساعدتهم على مواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال، ما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع النشر الإماراتي وقدرته على التأثير معرفياً واقتصادياً».

بينما أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، فهد علي المعمري، عن تطلعهم إلى توسيع التعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين في المستقبل، بما يعود بالفائدة على الجانبين، ويتماشى مع التطور الكبير في مجال المكتبات والمعلومات وقطاع النشر، وبما يسهم في تنمية المعرفة والثقافة ونشرهما وتقديم كل ما هو جديد بشأن تثقيف وتدريب وتأهيل المهتمين.

وركزت بنود مذكرة التفاهم على مبادرة منحة النشر التي ستطلقها جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات وتقديم الدعم المالي للناشرين الأعضاء في جمعية الناشرين الإماراتيين فقط، بحيث تكون كل دار نشر مؤهلة للحصول على تمويل لطباعة خمسة كتب حداً أقصى شريطة أن يكون الكتاب جديداً ولم يُنشر مسبقاً، وأن يكون متخصصاً في قطاع المكتبات.

وستفتح المبادرة باب التسجيل أمام الناشرين من أعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين في الفترة من الأول حتى 31 أغسطس المقبل، وستعلن نتائج المبادرة خلال ديسمبر المقبل.