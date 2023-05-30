«نادي التراث» يدرّب الجيل الجديد على «الصيد بالحظرة»

نظم نادي تراث الإمارات، أول من أمس، برنامجاً للصيد بالحظرة، بمشاركة 15 طالباً من الطلاب المنتسبين للنادي.

وانطلق البرنامج من أرض النادي بالبطين إلى جزيرة «حالة البحراني» (مكان الحظرة)، وتلقى الطلبة المشاركون شرحاً من المدربين والمشرفين عن طريقة الصيد بالحظرة التي تعد من أدوات الصيد التراثية المستخدمة في أبوظبي، كما تعرفوا إلى أنواع الأسماك، مثل النيسر والصافي والضلع وغيرها.

ويأتي البرنامج في إطار خطة نادي تراث الإمارات في الحفاظ على الموروث ونقله وترسيخه للأجيال الجديدة، بهدف تعزيز الهوية الوطنية في نفوسهم.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز وتنمية المعارف لدى الطلبة بطرق الصيد التراثية القديمة، منها الصيد بالحظرة، وهي عبارة عن شباك ثابتة يتم نصبها في المياه الضحلة قرب الساحل بشكل دائري، وتثبت باستخدام دعائم حديدية، ويبدأ موسم صيد الحظرة من مطلع أبريل حتى نهاية سبتمبر.

وتُقام «الحظرة» بالقرب من الشاطئ أو في داخل البحر في المناطق التي ينحسر عنها الماء، وتكون الفتحة في اتجاه الساحل، وبعضها يكون في مناطق ضحلة إلى درجة أنها تكون جافة جداً عند انحسار الماء عنها، وفي ذلك الوقت تجمع الأسماك منها، والبعض الآخر منها يكون فيها مستوى الماء من نصف قامة إلى قامة عند انحسار الماء عنها، وتجمع الأسماك منها بواسطة الشباك.