شارك في "ضيعة تشرين" و"غربة"..رحيل الفنان السوري أسامة الروماني

توفي اليوم الفنان السوري المعروف أسامة الروماني عن عمر ناهز 81 عاما.

والروماني من مواليد 3 يوليو 1942 في دمشق، وهو الشقيق الأصغر للفنان الراحل هاني الروماني.

بدأ الراحل حياته الفنية في الستينات من خلال أعمال مثل "زقاق المايلة"، ثم شارك في مسرحيتي "ضيعة تشرين" و"غربة"، وسافر إلى الكويت ليشارك في إنتاج مسلسل "افتح يا سمسم" و"سلامتك".

وشارك منذ سنوات في أعمال سورية كـ"حمام القيشاني"، حيث أدى فيه دور العقيد أديب الشيشكلي. وكان آخر أعماله بطولة مسلسل "على قيد الحب" إلى جانب الفنان دريد لحام.