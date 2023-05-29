وفاة تايلاندي تركه الأطباء ينزف توفيراً للنفقات

فقد عجوز تايلاندي حياته، بسبب رفض الأطباء وقف نزيف أسنانه.

ودخل سوم ساك خوم، 64 عاماً، إلى أحد مستشفيات محافظة سنج بوري، جنوب تايلاند، للعلاج من أحد أمراض الكبد، إلا أنه أصيب بعدوى دفعت الأطباء، لإزالة إثنى عشر من أسنانه، بحسب صحيفة "خاوسود".

وأوضحت ابنة المتوفي أنها شعرت بالصدمة حين أبلغها الأطباء بعدد الأسنان اللي يحتاجوا لإزالتها من فم والدها، والذي أصيب بنزيف شديد بعدها.ووضعت الممرضات قطع من الشاش لوقف النزيف، إلا أن سوم ساك، أصيب بالاختناق، لكن المستشفى رفضت إعطائه أي أدوية لإيقاف النزيف، توفيراً للنفقات، كونها عقاقير باهظة الثمن، واستمر ينزف حتى فارق الحياة.

وأعربت إدارة المستشفى عن آسفها لوفاة المريض، وكلفت فريقا من العاملين بحضور جنازته والمشاركة في المراسم التي تتضمن الهتاف، كما قدمت تعازيها لابنته، وعرضت عليها التقدم بطلب للحصول على تعويض مادى على أن يتم إرسال طلبها للجهات المختصة لفحصه والموافقة عليه.