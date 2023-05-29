تعرَّف على أغنية رجب طيب أردوغان المفضَّلة ولمن غنّاها ؟

"لمن لا يسمع.. لمن لا يسأل.. أحبه كثيرا"، هكذا ردد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمات أغنيته المفضلة التي اعتاد غناءها في معظم حملاته الانتخابية، بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة.

وظهر أردوغان أمس الأحد وسط أنصاره، من أعلى حافلة وبجواره زوجته في اسطنبول، بعد حسمه سباق الانتخابات الرئاسية التركية.

وخلال الحملة الانتخابية التي شهدتها تركيا الأيام الماضية، نشر حزب العدالة والتنمية العديد من الأغاني الانتخابية، من بينها أغنية "أحبك" للمغني التركي جنكيز كورت أوغلو، التي انتشرت أكثر بعد أن قام أردوغان بغنائها رفقة محبيه في مدينة أنقرة يوم 14 مايو الجاري، وأمس بعد إعلان فوزه.

وتعتبر الأغنية من المفضلات لدى الرئيس التركي، ويعود تاريخ إصدارها إلى سنة 1996، وأعيد نشرها تحت عنوان "لمن لا يسمع" سنة 2018، وأداها مغنيها الأصلي بشراكة مع المغني التركي هاكان ألتون.

وتقول كلمات الأغنية "كل شيء.. كل شيء من أجلك.. صلاتي.. مشاعري.. نظرتك في أحلامي.. أنا دائما أغني لك الأغاني.. كل شيء.. كل شيء من أجلك.. صلاتي.. مشاعري.. نظرتك في أحلامي.. أنا دائما أغني لك الأغاني. لا يهمني من يسمع فليكن، بغض النظر عمن يراه.. تعتقد أنه من السهل التخلي عنها.. قل لي حبيبي حتى يسمع الجميع.. لمن لا يسمع.. لمن لا يسأل.. أحبه كثيرا".

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي في خطاب النصر: "نحن عشاق اسطنبول، انطلقنا مع اسطنبول واستمررنا في اسطنبول، اليوم اسطنبول شيء آخر، أعزائي الحاضرين، أحييكم بأصدق مشاعر الاحترام والمودة".

ووجه حديثه لكيليتشدار أوغلو منافسه في الانتخابات الرئاسية قائلا: "باي باي كمال".