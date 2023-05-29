في تركيا: عروس تنتخب بالفستان الأبيض وامرأة تصطحب معها خروفاً وأخرى قطة (صور)

صور طريفة ومشاهد نادرة شهدتها الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية الأحد، حيث أدلى الأتراك بأصواتهم في جولة الحسم لاختيار رئيس جديد للبلاد، والتي فاز فيها رجب طيب أردوغان.

فقد رصدت إحدى الصور عروسا قدمت إلى مركز الاقتراع مرتدية الفستان الأبيض مع زوجها، الذي كان يرتدي طقما كلاسيكيا أسود. ويبدو أن العروسين كانا يحتفلان بزفافهما في نفس يوم الانتخابات.

وخطفت امرأة مسنة مع قطتها الأنظار، حيث نشرت وكالات الأنباء صورة المرأة التي أدلت بصوتها، فيما كانت قطتها تقف على صندوق الاقتراع، وكأنها تترقب هي الأخرى نتائج الانتخابات الرئاسية، مما جعل البعض يصفها بـ"القطة الناخبة".

كما لم يكن المرض سببا للامتناع عن التصويت، وذلك ما أثبتته امرأة مسنة، جاء بها عناصر الإسعاف على متن كرسي متحرك للإدلاء بصوتها. وبدت المرأة في حالة صحية صعبة، حيث كانت تضع كمامة وبالكاد تتحرك.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخروف يرافق سيدة تركية أثناء الإدلاء بصوتها ويدخل معها غرفة الاقتراع السرية.

وحظي المقطع بالعديد من الإعجابات والتعليقات الطريفة.





