وفد «الشحوح» و«التراث العمراني» في ضيافة متحف «1185»

زار وفد من جمعيتي الشحوح والتراث العمراني متحف «1185» الشخصي الذي أسسه الدكتورعبيد الحيري سالم الكتبي، في أبوظبي، ويهدف إلى تجسيد نجاحات الدولة عبر الاستثمار في الإنسان، ويوثق إنجازاتها بـ15 ألف قطعة.

وأشاد الوفد الزائر بالمجهود المميز للدكتور الكتبي ومبادرته الشخصية المهمة في توثيق التراث الوطني والحفاظ عليه من الاندثار، إذ يضم «1185» أكثر من 15 ألف قطعة، خصص لها صاحب المتحف قسماً منفصلاً في منزله.

وجاءت فكرة المتحف من إيمان الدكتور الكتبي بأن على كل فرد أن يقدم لوطنه ما يستطيع من جهد وعمل وإنجازات، مشيراً إلى أنه أراد أن يسرد المتحف مسيرة الدولة من خلال رجل، إذ استطاعت الإمارات أن تحقق إنجازات كبيرة تفوق كثيراً عمرها الزمني، وعكست مقتنيات المتحف كيف استثمرت الإمارات في رجالها.

وأوضح الدكتور الكتبي للوفد خلال الجولة في متحفه، أن اختياره اسم «1185» للمتحف يعكس اعتزازه وفخره بانتمائه للقوات المسلحة، إذ كان هذا الرقم هو أول رقم عسكري له عقب تخرجه في كلية زايد العسكرية في عام 1977.

وأكد الكتبي أن «1185» يختلف عن غيره من المتاحف الشخصية، كون كل القطع التي يتضمنها مقتنيات شخصية أو هدايا وتذكارات، تلقاها خلال مسيرته في العمل في السلك العسكري أو الدبلوماسي، ولذلك يصفها بأنها إنجازات تمت خلال فترة عمل استمرت 43 عاماً في خدمة الدولة.

وكان على رأس الوفد الزائر للمتحف رئيس جمعية الشحوح للتراث الوطني في أبوظبي عبدالله راشد بن لقيوس الشحي، وأمين السر العام لجمعية التراث العمراني فرح إبراهيم البستكي.