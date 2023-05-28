سقوط فنانة تركية عن المسرح بسبب حارسها الشخصي ( فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر سقوط المطربة التركية الشهيرة كيباريه عن المسرح بطريقة غريبة.

وبينما كانت المغنية تؤدي على المسرح في إحدى حفلاتها صعد أحد معجبيها على الخشبة، فكان رد الفعل الطبيعي من أحد حراسها أن يبادر لمنعه الاقتراب منها إلا أن اندفاع الحارس باتجاهها أدى إلى سقوط كيباريه نفسها عن المسرح المرتفع.

وفيما لم يتبين تاريخ الحفل، إلا أن الحادثة تم توثيقها بكاميرات الجمهور من جهات مختلفة.