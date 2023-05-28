سمية الخشاب ساخرة من ملابس طليقها أحمد سعد الشفافة: "وأنا أقول لبسي راح فين"

تصدر الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث بعد ظهوره بملابس نسائية شفافة في حفلته الأخيرة بموسم جدة، حيث علقت الفنانة سمية الخشاب على إطلالته التي أثارت الجدل بين الجمهور، بتدوينة ساخرة لم تذكره فيها بالاسم ولكن رجح الجمهور أنها تقصد بها طليقها أحمد سعد. وكتبت الخشاب عبر حسابها على تويتر: "وأنا أقول لبسي راح فين"، حيث تفاعل الجمهور معها وبدأوا بنشر صور أحمد سعد من الحفل وكتبوا لها العديد من التعليقات.

وتسببت إطلالة الفنان أحمد سعد في حفله الأخير ضمن فعاليات موسم جدة 2023، في إحداث ضجة كبيرة حيث ظهر خلال الحفل مرتديا "حلقاً" في أذنيه، وقميصا شفافا من الشيفون، ما جعله يتعرض لانتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكن أحمد سعد هو الوحيد الذي ظهر بملابس جريئة في حفلاته، فسبق وقد لفت الفنان محمد رمضان الأنظار إليه في ظهوره بأكثر من مناسبة يرتدي فيها قمصانا شفافة.

وفي حفل عيد ميلاده الأخير، واصل رمضان الجدل بارتداء قميص من قماش الشيفون الشفاف، وأكمام فضفاضة مزينا بتطريزات، ما عرّضه لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور.

وكرر المطرب ويجز هذه الأزمة في حفله الأخير مع المطربة أنغام، حيث ارتدى جاكيتا بأكمام مكشوفة، وانتقده الجمهور وشبه ملابسه بالملابس النسائية.

كما كان الفنان عمرو دياب، فاجأ جمهوره في البوستر الدعائي لأغنيته "اللوك الجديد" العام الماضي بارتداء قميص شبكي مفتوح الصدر باللون الأبيض؛ ما أظهر تفاصيل جسده، وعلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، آنذاك، على هذا اللوك الغريب باستهجان كبير.

وكان علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية قد كشف إنه سيتم عرض الموضوع على مجلس النقابة في أول اجتماع ليتم الفصل فيه، و"وضع قواعد للأمر حتى لا يتكرر هذا الظهور الخارج عن المألوف".