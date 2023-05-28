كلاب ضالة التهمت رأسه ورجليه ويديه.. وفاة طفل ليبي في حادثة مروعة

لقي طفل ليبي مصرعه، متأثراً بإصابات بليغة، بعد ساعات من تعرضه لهجوم من كلاب شرسة وضالة في الشارع، نهشت جزءاً من جسده، بمنطقة قيرة الشاطئ التابعة لمدينة سبها جنوب البلاد.

وفي التفاصيل، هاجمت الكلاب عمر يوسف (3 سنوات) عندما كان في مزرعة والده والتهمت أجزاء متفرقة من جسده، منها فروة الرأس والظهر والأرجل والذراعين. ما خلّف له جروحاً بليغة وتشوهات أنهت حياته، رغم محاولات إسعافه بمركز سبها الطبي، وبعد فشل العملية الجراحية التي أجراها الأطباء بسبب شدة إصاباته.

فيما أثارت الحادثة استياء واسعاً في البلاد بسبب تكرر حدوثها، وفتحت نقاشاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول ظاهرة الكلاب السائبة في المدن.

فقد تحدث ناشطون عن هجمات سابقة تعرض لها أطفال أدى بعضها للوفاة وأخرى إلى الإصابة بإعاقات وتشوهات دائمة، وسط دعوات لتكثيف المراقبة وإطلاق حملات لمطاردة هذه الكلاب والقضاء عليها.

يذكر أن طفلاً يبلغ 8 سنوات توفي العام الماضي، بنفس الطريقة في منطقة براك الشاطئ جنوب ليبيا، عندما اعتدت عليه كلاب مفترسة ونهشت جسده أثناء خروجه من منزل عائلته.

