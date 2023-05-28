سيلين ديون تلغي جولتها العالمية بعد إصابتها بمرض نادر

قالت المغنية الشهيرة سيلين ديون، إن مشكلتها الصحية لاتزال تؤثر في قدرتها على أداء حفلاتها، وأعلنت أول من أمس إلغاء جولتها العالمية. وكتبت على «إنستغرام»: «يؤسفني أن أخيّب ظنكم جميعاً مجدداً». وأشار الموقع الإلكتروني للنجمة الشهيرة، إلى أن ديون تتلقى العلاج «لحالة مرضية تعانيها، وتمنعها من الأداء».

وفي ديسمبر الماضي، أرجأت ديون مواعيد عدة لجولتها الأوروبية وحفلات ربيع 2023، بعدما كشفت أنه تم تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس، وهي عبارة عن اضطراب يمنعها من الغناء بالطريقة التي اعتادت الغناء بها.

وكشفت ديون (55 عاماً) في بيان بالفيديو: «أخيراً، تم تشخيص إصابتي باضطراب عصبي نادر للغاية، يسمى متلازمة الشخص المتيبس، الذي يصيب شخصاً واحداً في المليون».