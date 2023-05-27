عريس بريطاني خانته العروس فأقدم على الإنتقام بطريقة مبتكرة

أقدم عريس بريطاني، على الانتقام بطريقة غريبة من عروسته التي خانته مع صديقه الذي كان ينتظر أن يكون الشاهد على اجراءات الزفاف.

ووفقا لموقع Wales Online، علم العريس بأن خطيبته تخونه مع صديقه لكنه رغم ذلك تكتم على الأمر ولم يقطع علاقته معهما ولم يقم بإلغاء حفل الزواج، وقرر إذلالهما علانية.

وخلال مراسم الزفاف، تم تنظيم بوفيه ضيافة حضره الأقارب والأصدقاء من الجانبين.

وبعد مرور بعض الوقت، وقف العريس وقال للحاضرين: "قبل أن أبدأ حديثي أمامكم، سيتم توزيع ظروف الآن، هل يمكنكم فتحها جميعا".

وعند فتح الظروف البريدية، تبين أنها تحتوي على صور حميمة لعروسته مع صديقه المفضل.

بعد ذلك قام العريس بوضع الميكروفون جانبا وغادر الاحتفال مع عائلته، وسط ذهول الحاضرين.

ووفقا للموقع، كان الهدف من تصرف العريس، هو إجبار أهل العروس على دفع تكاليف الحفل، وهو ما كان عليهم في النهاية القيام به.

وأشار الموقع إلى أن الحادثة أثارت ردود فعل واسعة، حيث قام الكثير من الناس بكيل المديح للعريس المخدوع.