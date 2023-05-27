عثرت على جثته.. الشرطة الكويتية "تفك لغز اختفاء" مواطن

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، امس، عن تمكنها من "فك رموز اختفاء" مواطن فقد قبل أكثر من شهرين.

وأكدت الوزارة أن هذا الكشف يأتي "بعد مجهود متواصل ومتفان من قبل رجال المباحث، وبناء على تعليمات من (...) وزير الداخلية باستمرار عمليات البحث والتحري وجمع (...) الاستدلالات عن المفقود، مبارك الرشيدي".

وقالت في منشور على تويتر "تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من فك رموز اختفاء المفقود، مبارك الرشيدي، والعثور على جثته في منطقة السالمي".

وأضافت أنه "جاري عمل اللازم وإحالة التحريات والمعلومات إلى الجهات المختصة".