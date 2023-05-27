تحديث ثوري على "آيفون" يستفيد من الذكاء الاصطناعي: هاتفك يتحدث بصوتك

وسط توقعات بأن يحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في الطرق التي يتواصل بها البشر، تستعد شركة "أبل" لإضافة ميزة غير مسبوقة، لمستخدمي هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد".

حيث من المرتقب أن يتيح نظام التشغيل "iOS 17" خاصية تسمى "الصوت الشخصي"، وهي سهلة للغاية من حيث الاستخدام. وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، فإن التحديث بكمن في تقليد صوت المستخدم بشكل دقيق، من أجل قراءة نصوص بالنبرة نفسها.

كيف تعمل؟

• يحتاج المستخدم إلى تقديم عينة من صوته للجهاز الذي يحفظ ما تلقاه.

• بعد ذلك، سيكون بوسع المستخدم أن يجعل الجهاز يقرأ نصوصا ورسائل بنبرة تشبه صوت صاحبه تماما.

• يمكن أن تكتب رسالة بالأحرف، بينما يتكفل الذكاء الاصطناعي بتحويلها إلى كلام مسموع بصوتك، ويبعثها إلى أقاربك أو أصدقائك.