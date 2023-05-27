«تايلر إليس» تقدّم حقيبة فاخرة لعملائها في الشرق الأوسط

كشفت تايلر إليس، المصممة المفضّلة لدى المشاهير، والاسم الرائد في عالم الحقائب الفاخرة، عن إطلاق أفخر تصاميمها من حقائب اليد، باسم حقيبة «ذا ويني» المصممة من جلد التمساح المرصّع بالذهب عيار 24 قيراطاً، حيث تم تزيين جلد الحقيبة برقائق الذهب، لإضفاء لمسة براقة فريدة. وتطلّب تصميم الحقيبة المميزة دباغة جلود ثلاثة تماسيح، حيث تم استخدام جلد البطن حصراً لتصميم كل أجزاء الحقيبة، بما في ذلك القاعدة والمقابض. وأضافت المصممة لمستها الخاصة من خلال استخدام الذهب عيار 24 قيراطاً لابتكار القفل المخصص.

وتستوحي المصممة إلهامها من الفخامة والإرث العريق للشرق الأوسط، حيث تعبّر عن تقديرها للتقاليد المحلية، وشغفها بالمهارة الحرفية، من خلال تصميم قطعة فاخرة تتوارثها الأجيال.

وتتميز الحقيبة بمقبض مزدوج، وقصة غير منتظمة تتزين بقفل العلامة المخصص، بالإضافة إلى جيب مزوّد بسحاب في الوسط، وجيوب داخلية، وجيب للهاتف المحمول، وقفل طويل، وحزام قابل للفك بلمسات الجلد الفاخرة. وترتقي الحقيبة إلى أعلى مستويات الفخامة، باستخدام أغلى أجزاء جلد التمساح، بالإضافة إلى لمسات العلامة المميزة من بطانة ثاير الزرقاء، والدبابيس بشكل الصنوبر.