رحيل المطرب محمد جمال صاحب أغنية "سورية يا حبيبتي"



توفي فجر اليوم المطرب اللبناني الكبير محمد جمال بعد مسيرة طويلة حافلة بالنجاحات والأغنيات التي صنعت نجوميته في الوطن العربي.

وأعلنت الصفحة الرسمية لجمال وفاته أثناء تواجده في أحد مستشفيات لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بأمريكا.

ومحمد جمال من مواليد عام 1934 في مدينة طرابلس اللبنانية، وتعاون مع العديد من الشعراء الكبار بالإضافة إلى أنه قام بتلحين العديد من الأغاني لفنانات كبار مثل صباح ونجاح سلام والمطرب السوري مروان حسام الدين وتعاون مع الرحابنة.

واشتهرت أغاني جمال في سبعينيات القرن العشرين، وفي أوائل الثمانينيات هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحرب الأهلية اللبنانية.

وكان جمال قد تزوج خلال شبابه من الفنانة الاستعراضية طروب.

و بدأ الفنان الراحل مسيرته الفنية مغنياً في مدرسته، وتعلّم عزف العود من والده، ثم دخل عالم الفن عبر الإذاعة اللبنانية. وبعدها سافر إلى القاهرة حيث شارك في فيلم “الأرملة الطروب” والعديد من الأفلام إلى جانب رشدي أباظة وتوفيق الذقن وغيرهم.

كما اشتهر بالكثير من الأغاني أبرزها الأغنية الوطنية (سورية يا حبيبتي) وأغنية (بدي شوفك كل يوم).