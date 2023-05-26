امرأة تايلاندية تعثر على لؤلؤة نادرة وثمينة في وجبة عشاء

عثرت امرأة تايلاندية على لؤلؤة "ميلو" البرتقالية النادرة أثناء تحضيرها العشاء لزوجها

ووجدت سيتونونغ، البالغة من العمر 33 عامًا، لؤلؤة داخل محار كبير اشترته من سوق محلي بمقاطعة تشونبوري، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايغر".



وقالت سيتونونغ، إنها اشترت المحار البحري من السوق المحلي مع منتجات أخرى، وفي المساء، وبعد قيامها بتنظيف المحار، وتحضير الوجبة على المائدة، جلست لتناول العشاء مع زوجها، فجأة، شعر الزوج بجسم صلب في فمه.

ونوهت إلى أن زوجها اعتقد في البداية أنه يبتلع حجراً صغيراً، ومع ذلك، بعد الفحص بعناية، أدرك الزوجان أنها كانت لؤلؤة "ميلو" البرتقالية النادرة بحجم ظفر الإصبع تقريبًا.

وأكدت سيتونونغ أنه على الرغم من قيمة اللؤلؤة، فإنها لن تبيعها، حيثُ ستحتفظ بها.