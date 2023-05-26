فتح قبر ملكة جمال بعد 4 سنوات على وفاتها.. ومفاجأة صادمة تشغل اللبنانيين

مفاجأة شغلت الناس في لبنان وأذهلتهم بعد فتح قبر وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميشيل حجل التي توفيت بعد صراع طويل مع مرض السرطان في العام 2019.

الخبر الصادم أذهل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان وتصدر عناوين الصحف والمواقع الإخبارية، وأعاد اسم الراحلة ميشيل حجل، إلى الواجهة من جديد، عندما اتخذ القرار بفتح قبرها بعد استجابة جهات كنسية لبنانية لطلب، ألحت عليه شقيقة الراحلة، بولا حجل، بعد أن تلقت العائلة رؤى، نقلها العديد من الاشخاص، وقالوا أنها من ميشيل المتوفية تطالب بفتح المدفن.

المفاجاة كانت أن شعر المتوفية قد طال حتى غطى وجهها، وكذلك وجود شعر حواجبها، رغم انها دفنت بلا شعر ولا حواجب بسبب تساقطها إثر العلاج الكيماوي، وأفاد شهود بأن جثمان ميشيل لا يزال غير متحلل، مؤكدا أنه رأى بنفسه شعرا على رأسها وهو ما يثير جدلا كبيرا، إذ أنها كانت تخضع لعلاج كيميائي قاس قبل وفاتها أفقدها شعرها بالكامل.

وكتبت شقيقتها في منشور عبر حسابات تحمل اسم ميشيل على "فيسبوك" و"انستغرام": "من بعد إشارات وشهادات صرلها سنين لليوم عم تحصل بسبب ميشيل، و كرمال ما نُتًهَم بالتخيلات من البعض، وللأسف خجلوا من نفسن، و من بعد ما اتوافق انو نفتح مدفن ميشيل، مبارح و بوجود كاهنين من رعيتي، وشخص من عائلتي اللي هوي أسعد، والعم جوزيف المسؤول عن المدافن يللي ركع و صار يبكي، اتبين انو وجها لميشيل من بعد اربع سنين بعدو نفسو بتفاصيلو، ملمسو طري، شعرها طولان لدرجة مغطا نص وجا، حواجبها ظاهرين كتير و مع العلم انو ميشيل اندفنت بلا شعر و بلا حواجب".

و أضافت بولا "هالشي (رغم إنه) الطب بيأكد انو من بعد اول سنة الجسم بيتحلل كلو، و من ٢٤ ل ٤٨ ساعة الشعر و الاظافر بيوقعو".

وكانت بولا الحجل قد فسرت أسباب فتح مدفن ميشيل الحجل خلال اتصال تلفزيوني، قائلة أن عدة شهادات وصلتها من خارج لبنان، أولها من شابة اتصلت بها من فلسطين، "رأت ميشيل في الحلم حية وعلى رأسها شعر وتقول افتحوا قبري"، وتكرر الحلم مع سيدة لبنانية مريضة بالسرطان، وأضافت "جددت تواصلي مع المطرانية بخصوص فتح القبر حتى وافقوا".

وولدت ميشيل الحجل عام 1995، واشتهرت بعد فوزها بلقب ملكة جمال لبنان 2016، وعملت خبيرة تجميل وخبيرة تغذية، بالإضافة إلى عملها عارضة أزياء في عالم الموضة. واكتشفت إصابتها بمرض السرطان فى عام 2018، وبدأت رحلة صراعها معه، وتوقفت عن العمل لتلقي العلاج، وانتقلت إلى الولايات المتحدة، وفى 17 يونيو 2019 تم الإعلان عن وفاتها.