سلطان النيادي.. يوم ميلاد في الفضاء

احتفل رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، أمس، بيوم ميلاد رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، بالكيكة وشمعة رمزية.

وعلق النيادي: «أول يوم ميلاد احتفل فيه بالفضاء، الشعور لا يوصف هنا مع الزملاء اللي صاروا عائلتي الثانية.. كيكة من أميركا وأخرى من روسيا، والأجمل أني تلقيت التهاني باللغة العربية من ريانة وعلي».

ونشر على «تويتر»، صورتين له مع زملائه الرواد على متن المحطة الدولية، في احتفال بمناسبة يوم ميلاده، الذي أتم فيه عامه الـ42 في الفضاء، ليحتفي به زملاؤه الآخرون.

وعبّر عن شعوره بالفرح، لأنه يحتفل بعيد ميلاده وسط عائلته الثانية في الفضاء، وتلقيه كيكة من الولايات المتحدة الأميركية وأخرى من روسيا، إضافة إلى تلقيه التهاني باللغة العربية من الرائدين السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني.