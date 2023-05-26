عرض أزياء تحت المطر في إيطاليا

تحدّت دار لوي فويتون الفرنسية، زخات المطر التي هطلت خلال عرض أقامته مساء أمس، شمال إيطاليا، لتشكيلة أزياء سنة 2024، بحضور عدد من المشاهير الذين تسلحوا بالمظلات.

وكانت الممثلات كاترين دونوف وكيت بلانشيت وإيما ستون في مقدّم المشاهير الذين دعاهم مصمم الدار نيكولا غيسكيير إلى جزيرة إيزولا بيلا (أي الجزيرة الجميلة)، الواقعة وسط المياه الزرقاء، لواحدة من أجمل البحيرات الإيطالية.

وأدى هطول المطر إلى إرباك العرض، وبدلاً من أن يقام كما كان مقرراً في الحدائق المنتشرة على طريقة المدرجات، انكفأ إلى داخل قصر بوروميو الباروكي، الذي تملكه العائلة التي تحمل الاسم نفسه.

وارتدت العارضات تصاميم نيكولا غيسكيير الذي يتولى الإدارة الفنية للدار منذ عام 2013، في القاعات العالية السقوف التي يعود تاريخها إلى القرن السابع.

وذكّرت بعض التصاميم ببزات الغوص، فيما استوحيت أخرى من بزات لاعبي رياضة سلاح الشيش. ولم تغب ألوان علم أوكرانيا عن أحد الفساتين.