«إسلامية دبي» تكرّم المشاركين ولجان ورعاة برنامج «غراس الخير»

كرّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مساء أمس، الشركاء الاستراتيجيين والرعاة واللجان والفرق التنظيمية لبرنامج «غراس الخير» في دورته الثالثة.

بحضور الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والدكتور عمر محمد الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، ومديري وموظفي الدائرة، وبعض مسؤولي الجهات والدوائر الحكومية المشاركة والطلبة وأولياء الأمور.

وبدأ حفل التكريم بتلاوة عطرة للقرآن الكريم، من الطالب حامد جاسم الأميري أحد أشبال برنامج غراس الخير، ثم عرض فيديو لتسليط الضوء على أنشطة وإنجازات البرنامج خلال الدورة الثالثة.

وألقى مدير عام الدائرة حمد الشيخ أحمد الشيباني كلمة وجه فيها الشكر للطلبة ولأولياء أمورهم وللقائمين على برنامج غراس الخير، الذي أصبحت له بصمة واضحة في نفوس الطلبة وفي غرس الخير وتربية النشء ورعايتهم، لتمتد دروب الخير على أرض دولة الإمارات أرض الخير والنماء والعطاء، وأوصى الشيباني بالمضي قدماً باستمرار البرنامج واستمرار العطاء لنجني ثمرة هذه النجاحات وبناء جيل نعتز ونفخر به في المستقبل.

وكرّم الشيباني اللجان المنظمة والفرق المشرفة على برنامج غراس الخير، والتي تمثلت في أربع مجموعات، كما كرّم الجهات المشاركة والراعية والداعمة للحدث.

ويُعد برنامج غراس الخير مبادرة هادفة للنشء، لتحسين المستوى الفكري والثقافي لدى الأطفال وبناء شخصية تتسم بالهوية الدينية والوطنية، مع التمسك بالقيم الإماراتية، وتعزيز مفهوم اقتران التوعية الدينية بالأساليب التربوية الممتعة والمشوقة، ويرتكز البرنامج على مجموعة من القيم التي تعكس أهم مقومات الثقافة التربوية الإسلامية من ضمنها الصدق والأمانة، والاعتزاز بالدين، والصحبة الصالحة، وتحمل المسؤولية، والحذر والانتباه، والمواطنة الصالحة.