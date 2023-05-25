وجبة عشاء تقلب حياة امرأة تايلاندية

غيرت وجبة عشاء حياة امرأة تايلندية فقيرة، حيث عثرت في أثناء تحضيرها وجبة العشاء لزوجها على لؤلؤة "ميلو" البرتقالية النادرة ومرتفعة الثمن، داخل محار كبير اشترته من سوق محلي بمقاطعة تشونبوري.

ونقلت "RT" عن صحيفة "تايغر" المحلية أن "المرأة ثيفالي سيتونونغ، (33 عاما) اشترت المحار البحري من السوق المحلي مع منتجات أخرى في المساء، وبعد قيامها بتنظيف المحار، وتحضير الوجبة على المائدة، جلست لتناول العشاء مع زوجها، فجأة، شعر الزوج بجسم صلب في فمه".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الزوج اعتقد أنه يبتلع حجرا صغيرا ومع ذلك، بعد الفحص بعناية، أدرك الزوجان أنها كانت لؤلؤة ميلو البرتقالية النادرة بحجم ظفر الإصبع"، وأشارت الصحيفة أن ثمن هذه اللؤلؤة يعتبر ثروة بالمقارنة مع دخل المرأة وزوجها.

وتخطط ثيفالي وزوجها الآن لمقابلة متخصص للتأكد من اللؤلؤة، فيما أشارت المرأة إلى أنها على الرغم من قيمة اللؤلؤة، فإنها لن تبيعها، لكنها تخطط للاحتفاظ بها.