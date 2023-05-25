عادة شائعة يفعلها كثيرون قبل النوم بساعة.. هي سبب الأرق والنوم المتقطع

لا شك أن شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الالكتروني المتعددة أصبحت جزءا لا يتجزأ من نشاطنا اليومي، لكن طريقة استخدامها قد يكون لها تأثير هائل وكبير على نومنا.

فوفقا لدراسة جديدة فإن النشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم يمكن أن يبقيك مستيقظا لساعات.

وتوصلت الدراسة إلى أن نشر محتوى ما قبل موعد النوم بساعة يقلل من النوم بما يصل إلى ثلاث ساعات.

وتتبع الباحثون أكثر من 51000 من مشاركات مستخدمي إحدى منصات التواصل في الفترة من 2005 إلى 2021 لمعرفة كيف أثر الوقت الذي نشروا فيه المحتوى على مدة بقائهم على الموقع.

وقاموا بتحليل أكثر من 236 مليون مشاركة على مدار 16 عاما، وقياس عدد المنشورات التي تم إجراؤها بعد وقت نوم المستخدم.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" وللنتائج التي نُشرت في مجلة Sleep Medicine، كان المستخدمون أكثر عرضة للبقاء مستيقظين بعد ساعة إلى ثلاث ساعات من موعد نومهم المعتاد عندما كانت آخر مشاركة قبل ساعة من وقت نومهم.

وقال الدكتور ويليام ميرسون، من جامعة ديوك: "قد يكون هذا نتيجة لعدة عوامل - من أضواء الشاشة التي تعطل إيقاع الساعة البيولوجية، إلى توقع الاستجابة. وكان مرجحا أن يظل المستخدمون مستيقظين إلى ما بعد وقت نومهم المعتاد والنشر خلال الليل عندما ينشرون محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعة من موعد النوم، خاصة إذا كانوا نشطين في المنتديات عالية التفاعل".

وحسب "ذي صن" ومع كون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى قبل النوم مباشرة، أصبح روتينا شائعا بشكل متزايد، حيث يتصفح الكثيرون هواتفهم أثناء وجودهم في السرير، أثار باحثون مخاوف من أن التحديق في الضوء الأزرق للشاشة يمنع دورة النوم الطبيعية للجسم من الانطلاق، ما يعيق الهرمونات التي تجعلنا نشعر بالنعاس.