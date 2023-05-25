زوجان مصريان يهجران البيت ويتركان 6 اطفال بلا أكل .. فكيف عاقبتهما الدولة المستضيفة ؟

تخلى زوجان مصريان يقيمان في الكويت عن أطفالهما الستة في المنزل دون رعاية ومأكل لعدة أيام، بعدما تفاقمت خلافاتهما الزوجية. وتم اكتشاف الوضع المروع عندما اتصلت ابنتهما الكبرى بالشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

وبعد استلام البلاغ، تم نقل الأطفال إلى مخفر الشرطة وتوفير الرعاية والوجبات اللازمة لهم. وقد تبيّن أن الزوج قد ترك المنزل وذهب للإقامة مع أحد أصدقائه، في حين توجهت الزوجة للإقامة عند صديقتها. وأشار الزوج إلى أنه يعاني من مشكلات مادية وقد تم فصله عن عمله، مما دفعه للانفصال عن الزوجة منذ أربعة أشهر.

وقالت الابنة الكبرى التي اتصلت بالشرطة إن والديها تركاها وأشقاءها الخمسة وهم جوعى ولا يجدون ما يأكلونه، الأمر الذي استلزم أن تتناوب هي وشقيقها على الذهاب إلى المدرسة ليبقى أحدهما لرعاية شقيقتهما الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها 3 أشهر.

وتم تحويل الزوجين إلى الشرطة المجتمعية لمعالجة الوضع، وجرى رفع قضية ضدهما بتهمة الإهمال في رعاية الأطفال. كما تم إبلاغ وزير الداخلية الذي أصدر قرارًا بعدم تجديد إقامات العائلة ومنعهم من التجديد مستقبلاً، بالإضافة إلى منح العائلة إقامة مؤقتة حتى نهاية العام الدراسي.

وتتراوح أعمار الأطفال بين 3 أشهر و12 عامًا، وقد تم توجيههم إلى رعاية مؤقتة حتى يتم تنظيم وضعهم بشكل مناسب.

