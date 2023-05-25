أفراح جديدة في القصر الأردني .. والملكة تُعلّق: "مش ملحّقة" !

تتواصل "الأفراح العائلية" في قصر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله. في عمان، فبعد ان احتفل الأردنيون مؤخرا بخطوبة ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله على الآنسة رجوة ابنة إحدى العائلات الكبيرة في السعودية، ثم بزواج الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني من رجل الأعمال الفنزويلي جميل ألكساندر ترميوتس، ثم تخرج الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتخصص علم الآثار، حيث كانت الفرحة واضحة على الملك والملكة اللذين حضرا حفل التخرج، احتفلت العائلة الملكية أمس بتخرج الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، شقيق ولي العهد، من المرحلة الدراسية من مدارس "كينغز أكاديمي".

وهنأ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأمير هاشم بتخرجه ونشر عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، امس، صورة له وهو يحمل شقيقه في لحظة فرح وزهو، وكتب معلقا على الصورة: "هاشم العزيز.. فرحتي فيك بحجم الدنيا، مبارك التخرج وإن شاء الله تتابع طموحك في حياة جامعية مليئة بالنجاح تخدم بها أهلك ووطنك". فيما هنأت الملكة رانيا العبدالله الأمير هاشم، وقالت في منشور لها عبر منصة انستغرام، "مش ملحقة على الأولاد هالسنة! الله يحماكم وألف مبارك لحياتي هاشم والله يوفقك، طول عمرك حنون وهني".

وينتظر أن تعمّ احتفالات ضخمة مدن وشوارع المملكة الأردنية بعد خمسة أيام وتحديدا في 1 يونيو احتفالا بزفاف ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف في قصر زهران العريق والذي يعد واحدا من أقدم القصور التي جرى تشييدها في العاصمة عمّان، وشهد قبل 30 عاما مراسم زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في 10 يونيو عام 1993، كما أقيم فيه حفل زفاف الملك الراحل حسين والأميرة منى، والملك حسين والملكة نور أيضاً. حيث ينتظر ان يشارك ضيوف ورؤساء دول من كل انحاء العالم في الحفل الضخم.