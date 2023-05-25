القرية العالمية: بانتظار الأفكار الخلّاقة

بعد نجاح موسمها الأخير، الذي سجلت فيه رقماً قياسياً في عدد الزوار (تسعة ملايين)، أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، فتح باب التسجيل أمام روّاد الأعمال للمشاركة في الموسم الـ28.

وأكد مدير إدارة الشؤون التجارية والرعاية في القرية العالمية، علي الهاشمي، أن «الوجهة أضحت منصةً لانطلاق الابتكارات والأفكار الخلّاقة، خاصة ما يتعلق بتصاميم وإدارة أجنحة الدول، والمفاهيم المبتكرة في أكشاك المأكولات الشعبية، وغيرها من المنافذ، التي تعزز جميعها من تجربة الزوار وتطوّر الوجهات الترفيهية التي تضمها القرية العالمية».

وأضاف «هويتنا تمثل جزءاً من استراتيجية دبي، الهادفة إلى جلب الأفكار الجديدة والمفاهيم المبتكرة وتبنيها، إلى جانب أننا نعمل باستمرار على تبسيط الإجراءات والعمليات الخاصة بالتسجيل لأصحاب الأعمال الجديدة أو القائمة، بما يمكّنهم من توسيع حضورهم، وزيادة عائداتهم، وتحقيق أهدافهم الاستثمارية».

علي الهاشمي: «الوجهة أضحت منصةً لانطلاق الابتكارات، لاسيما ما يتعلق بتصاميم وإدارة أجنحة الدول».