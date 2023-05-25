تونسية تنتصر على الإعاقة بلوحات رقمية

تسلّط الفنانة التونسية ألفة دبابي، الضوء على الأبعاد الجمالية للمرأة، من خلال لوحات رقمية ترسمها، وتسعى من خلالها إلى التغلب على إعاقتها الجسدية، وإلهام الآخرين لتحقيق أحلامهم.

ونظمت الفنانة معرضاً بعنوان «في. لايك فينوس». وتغوص أعمالها في أعماق الأرض، وتبحر في المجرة لتعكس الجوانب الجوهرية لروحها وغيرها من النساء.

وقالت ألفة: «هذا المجال كان شغفاً بالنسبة لي، لقد درست تصميم الغرافيك، ومنذ ذلك الوقت اكتشفت الفن الرقمي وأحببته، وأردته أن يكون عملي».

وأضافت عن تركيز أعمالها على المرأة وقضاياها «الشيء الذي أردت دائماً أن أفعله هو تمثيل المرأة بطريقة فنية، أريد أن أقدم جوانبها المضيئة، متألقة، وجميلة، وأنها دائماً في موضع قوة.. وهذه هي الرسالة التي أريد أن أوصلها بفني».

وبرزت ألفة دبابي في عالم الفن والثقافة بأعمالها ونجاحها في التغلب على العقبات التي واجهتها، والتنمر الذي تعرضت له.

وأردفت «هذا المعرض هو نقطة كبيرة بالنسبة لي ولحياتي المهنية، أريد أن أقول من يرد أن يصل إلى أي شيء، فعليه أن يتعب، إذ لم يكن من السهل عليّ أن أصل إلى هذا المكان اليوم. لقد تعبت كثيراً، وفرحت أكثر عندما وجدت تعبي يكافأ بهذه الطريقة». وأضافت «التنمر موجود، وستجد دائماً أناساً يقولون لك أشياء سلبية أو يسخرون منك، لكن يجب ألا يكون ذلك عائقاً أمامك».