نصائح لزراعة الشمندر في المنزل

يتمتع الشمندر بفوائد صحية جمة، كما أن زراعته سهلة، حتى بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم أدنى فكرة عن الزراعة.

وقبل أن تحل أشهر الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، نقدم بعض النصائح حول كيفية زراعة الشمندر بغض النظر عن المكان أو الزمان الذي تنوي الإنبات فيه.

ويعد منتصف أبريل الوقت المناسب للزراعة الداخلية الشمندر الذي توج في ألمانيا مؤخرا كملك للخضراوات في موسم الزراعة القادم 2023-2024.



وتوضح كلوديا ويجل من الرابطة الألمانية للحفاظ على تنوع المحاصيل، التي اختارت الشمندر ليكون هو نوع الخضراوات المفضل لهذا الموسم من العام الحالي، قائلة "في المناطق التي يكون فيها فصل الصيف قصيرا، يكون من المنطقي بدء زراعة الشتلات داخل المنزل، في منتصف أبريل".

ومن بين المميزات الأخرى لاستنبات البذور في الداخل، هي أن النباتات ستكون حينئذ أكثر قدرة على مقاومة الآفات الزراعية، عندما يتم نقلها وزراعتها داخل أحواض في حديقة المنزل.

وتوصي ويجل بوضع الأصص والصواني، التي تم زرع البذور فيها في مكان مشرق.

وتقول ألموت إيلرز المستشارة بأكاديمية الحدائق بشمالي ألمانيا إنه يمكن أن تنبت ثلاث شتلات من كل بذرة لنبات الشمندر مما يسفر عن وفرة من الشتلات، مضيفة أنه يجب إزالة بعض الشتلات الصغيرة، لإعطاء النباتات الباقية مساحة كافية، لمواصلة النمو.

نقل الشتلات إلى الحديقة اعتبارا من نهاية مايو : يجب زراعة شتلات الشمندر في الحديقة، في وقت متأخر مقارنة بباقي الخضروات. ويوصى المستشار الزراعي الألماني ماركوس بوفرت بأن يتم نقل هذه الشتلات في نهاية مايو، أو حتى في بداية يونيو.

ويقول إنه يمكن نقلها أيضا في وقت مبكر عن ذلك، ولكن قد تحتاج إلى صوف لحماية الشتلات الصغيرة من احتمال تعرضها لموجة صقيع متأخرة، ويجب مراعاة أن تكون المسافة بين كل شتلة وأخرى، عند الزراعة عشرة سنتيمترات.

ويمكن زراعة الشمندر مباشرة في أحواض الحديقة في نهاية مايو. وهناك طريقة بديلة تتمثل في زراعة بذور الشمندر مباشرة في أحواض الحديقة، خلال الفترة بين نهاية مايو وبداية يونيو.

ويقول خبير الخضراوات بوفرت إنه يجب أن تكون التربة التي ستزرع فيها بذور الشمندر غنية بالمواد المغذية، وطميية وناعمة.

ويحتاج نبات الشمندر لتربة عميقة حتى تتاح له مساحة كافية لمد جذوره الطويلة لأسفل، وأيضا لكي يتمكن من إمداد نفسه بالمياه من الطبقات الأكثر عمقا، حسبما تقول إيلرز.

كما يجب أن تكون المسافة بين كل بذرة وأخرى، مزروعة في صف نحو خمسة سنتيمترات، بينما تكون المسافة بين كل صف وآخر 25 سنتيمترا على الأقل، ومن الأفضل أن تكون ما بين 30 إلى 35 سنتيمترا.

ومن المفترض أن تنبت البذور في أحواض الحديقة، بعد حوالي سبعة أو عشرة أيام.