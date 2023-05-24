السلاحف في يومها.. تدهش العيون الصغيرة

دهشة تسكن العيون الصغيرة، وابتسامة تعلو الوجوه، ومراقبة ورغبة ممزوجة بالفضول، ربما تفكر في لمس صدفات هذه الكائنات الوديعة للتعرف عليها أكثر.. خلال احتفال حديقة الحيوانات في العين باليوم العالمي للسلاحف، الذي يصادف 23 من مايو.

ونظمت الحديقة فعالية خاصة لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض بطابع ترفيهي ثقافي، إذ تضمنت تجربة ظريفة للأطفال بالاقتراب من السلاحف وتقديم الطعام لها والتقاط الصور معها، ومشاهدتها وهي تعيش حياتها اليومية بكل عفوية وحرية.

كما حظي الزوار بالتعرف على قصص السلاحف وميزاتها وصفاتها، وجهود الحديقة في الحفاظ عليها وحمايتها من الانقراض، وفق أعلى المعايير العالمية، إذ تعد السلاحف واحدة من أقدم الحيوانات في الحديقة، وكانت زيارة بيت الزواحف على مدار 30 عاماً من أكثر التجارب جماهيرية لدى الزوار.

ونظمت الفعالية في معرض فرس النهر والتمساح المائي وسط حضور لافت من الجمهور، خصوصاً الأطفال الذين تسعى الحديقة إلى إشراكهم وتوعيتهم بدورهم المستقبلي في حماية الحياة البرية وصون الطبيعة.