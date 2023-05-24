تنبيه شديد: نصف الأنواع الحيوانية على الأرض في خطر

كشف بحث جديد أن ما يقرب من نصف الأنواع الحيوانية على سطح الأرض، يشهد حالياً انخفاضاً في أعداده.

وتبحث الدراسة التي نشرت أمس، التغيرات في الأعداد لأكثر من 70 ألف نوع من الحيوانات من جميع أنحاء سطح الأرض بمرور الوقت، ما يجعل البحث الأكثر شمولاً من نوعه حتى الآن، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال باحثون من جامعة كوينز بلفاست، إن النتائج هي «تنبيه شديد» لأن فقدان التنوع البيولوجي العالمي الناجم عن التصنيع البشري أكثر إثارة للقلق مما كان يُعتقد سابقاً.

ووجدوا أن 48% من الأنواع على الأرض تشهد حالياً انخفاضاً في أعدادها، في حين أن أقل من 3% منها يتزايد في العدد.

وتم قياس مدى انقراض الأنواع تقليدياً وتبيّن أن 28% من الحياة على الأرض مهددة حالياً بالانقراض.