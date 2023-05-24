الممثل الأيرلندي راي ستيفنسون يرحل عن 58 عاماً

عن 58 عاماً توفي الأحد الماضي الممثل الأيرلندي راي ستيفنسون، الذي لعب دور الحاكم البريطاني الشرير في فيلم «آر آر آر»، والمحارب الأزغاردي في أفلام «ثور»، وعضو الفيلق الثالث عشر في مسلسل «روما».

ولد ستيفنسون في ليزبورن عام 1964. وبعد التحاقه بمدرسة بريستول أولد فيك المسرحية وسنوات من العمل في التلفزيون البريطاني، ظهر لأول مرة في فيلم بول غرينغراس «ذا ثيوري أوف فلايت» عام 1998.

وبسبب طوله الفارع البالغ 193 سنتيمتراً، لعب ستيفنسون كثيراً من أدوار الجندي في الماضي والحاضر، وقال في مقابلة: «أعتقد أنني محارب قديم في قلبي».

وعلى الشاشة الصغيرة، كان تيتوس بولو الخبيث في مسلسل «روما»، وهو الدور الذي جعل مسيرته المهنية تسير في الولايات المتحدة وحصل على عضوية رابطة الممثلين في سن الـ44. واستمر عرض المسلسل من 2005 إلى 2007.