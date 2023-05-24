حسين الجسمي وكاظم الساهر يغنيان في «مفاجآت صيف دبي»

تستضيف دبي حفلاً غنائياً يجمع بين الفنانين حسين الجسمي وكاظم الساهر، بمناسبة انطلاق الدورة الـ26 من «مفاجآت صيف دبي»، والاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وسيكون الجمهور على موعد مع الحفل في الأول من يوليو المقبل في «كوكا كولا أرينا دبي»، ليستمتعوا بأجمل ما غنى كل منهما.

ويأتي تنظيم هذا الحفل برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتقدمه الشركة الإماراتية بيست مومنتس إيفنتس لتنظيم الفعاليات. ويأتي الحفل بالتزامن مع فعاليات مفاجآت صيف دبي التي تنطلق في 29 يونيو وتستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبلين.

واحتفالاً بعيد الأضحى المبارك، ستشهد دبي تنظيم الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية المميزة.

ووعدت مفاجآت صيف دبي الزوار «بقضاء صيفٍ مذهل والاستمتاع بتجارب رائعة خلال الدورة الـ26 من المفاجآت التي تضم الكثير من الفعاليات الترفيهية، وعروض التسّوق الحصرية، وفرص ربح جوائز قيمة، والباقات على الإقامة الفندقية، وتذوّق أشهى الأطباق والمأكولات».

• 1 يوليو المقبل سيقف الفنانان على مسرح كوكا كولا أرينا.