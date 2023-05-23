نجوم ميشلان ترصّع دبي مجدداً: المدينة الخلابة تؤكد جاذبيتها في فنون الطهي

سلط دليل ميشلان في النسخة الثانية، والخاصة بعام 2023، الضوء على مركز دبي المتميز في فن الطهي، خلال حفل الإعلان عن أبرز المطاعم المتميزة في تجارب الطعام، أمس في فندق أتلانتس ذا رويال.

وكشف الدليل عن تشكيلته الجديدة من المطاعم الفائزة في دبي للعام الجاري، إذ أضيفت ثلاثة مطاعم حائزة على نجمة ميشلان واحدة، ومطعم واحد جديد (نجمتان)، ومطعمان جديدان حائزان نجمة ميشلان الخضراء، فضلاً عن 17 مطعماً بتصنيف بيب جورماند.

وقال المدير الدولي لدلائل ميشلان، غويندال بولينيك، عن مكانة دبي: «لم يكن لدينا أي شك في إمكانات دبي في فنون الطهي، إذ تؤكد هذه المدينة الخلابة جاذبيتها في هذا الميدان، فالجميع يريد أن يكون جزءاً من حيوية دبي الفريدة من نوعها، من السائحين الدوليين والمحترفين العالميين إلى محبي الطعام المحليين».

وأضاف «تحتفل دبي بابتكارات طهي عديدة ومتنوعة، من مطبخ البيرو إلى المطبخ الإماراتي، والمطبخ الفرنسي والبريطاني التقليدي إلى المطبخ الياباني العصري، إذ تستقبل الجميع».

وحول مجال المطاعم في دبي وما يميزه، أكد غويندال بولينيك خلال لقاء عقب الحفل، أن «المشهد متنام، وهناك تنوع كبير في المطابخ بدبي، فضلاً عن وجود الكثير من المواهب التي تستقطبها هذه المدينة من مختلف أنحاء العالم في هذا المجال، والتي بمجملها تقدم لزوار دبي والمقيمين فيها تجارب لا تنسى في الطعام، وتضيف كثيراً إلى المجال».

وبخصوص عدم حضور مطاعم عربية جديدة في نسخة 2023، أشار إلى أن المعايير الخاصة بميشلان هي التي تحتم وجود المطاعم في القائمة، وتشمل أموراً أساسية يعمل عليها الدليل، تبدأ من طريقة الطهي إلى المكونات إلى تقديم الطعام إلى الخدمة أيضاً، لافتاً إلى وجود مطاعم عربية في نسخة العام الماضي، ومنها ما حافظ على حضوره باستمرارية تقديم التجارب المميزة.

وحول الاستدامة في مجال الطهي، أعرب عن اهتمام ميشلان بالمطاعم التي تقدم الطهي بهذا المفهوم، كما ستعمل في السنوات المقبلة على تعزيز وجود هذه المطاعم في الدليل.

تجارب لا تنسى

وشهد الحفل الإعلان عن المطاعم التي حازت نجمتي ميشلان، ومن بينها مطعم «تريسيند استوديو» الذي كان قد حصد نجمة واحدة العام الماضي، إذ تطور طهيه بشكل مستمر ما جعل التجربة لديه لا تنسى.

ونجح مطعما «إل ريستوراتي - نيكو روميتو»، و«ستاي باي يانيك ألينو» بالاحتفاظ بنجمتيهما اللتين حصلتا عليهما العام الماضي.

واحتفظت جميع المطاعم الحائزة نجمة واحدة في تشكيلة 2022 بامتيازها لهذا العام، ورصعت ثلاثة مطاعم جديدة بنجمة ميشلان واحدة في النسخة الجديدة، ومنها مطعم «أفاتارا» الذي يشرف عليه الشيف راهول رانا، والمتميز بنكهاته المتنوعة. وكذلك مطعم «دينر باي هيستون بلومنتال» الذي يقدم تجربة طعام بريطانية متميزة، إذ حصل على نجمة واحدة، إلى جانب مطعم «مونرايز» الخاص بالشيف سليمان حداد الذي حاز جائزة الشيف الشاب في نسخة العام الماضي، والذي يتميز بتقديم عشاء مع قصة فريدة تسلط الضوء على مكونات الشرق الأوسط المطبوخة بأساليب يابانية.

تصنيفات

كما أعلن خلال الحفل عن تصنيف «بيب جورماند» الذي شمل 17 مطعماً، إذ احتفظت جميع المطاعم الحائزة التصنيف في تشكيلة العام الماضي على امتيازها لهذا العام أيضاً، وأضيفت ثلاثة مطاعم جديدة: 21 جرامز، 3 فلس وآمارا.

أما نجمة ميشلان الخضراء التي تمنح للمطاعم التي تعمل بمفهوم الاستدامة والطهو المستدام، فحصدها مطعمان: «بوكا» و«تايبل».

فيما ذهبت جائزة الشيف الشاب إلى أومكار والفي، من مطعم آفاتارا، الذي يتميز بموهبة رائعة في الطهي، لاسيما في الأطباق الهندية النباتية.

وحصل فريق مطعم لا مار باي غاستون أكوريو على جائزة الضيافة تحت إدارة توميسلاف لوكفشيك، فيما حاز جائزة الافتتاح الجديد لهذا العام مطبخ أريانا الإيراني تحت إدارة أريانا بوندي.

مسؤولية كبيرة

قال الشيف جاكو موميكوتشي، من مطعم «إل ريستوراتي - نيكو روميتو»، لـ«الإمارات اليوم»، عن فوز المطعم بنجمة ميشلان الثانية هذا العام، إن الفوز يعد مسؤولية كبيرة، إذ ينبغي الحفاظ على هذا المستوى والتقدم.

وأضاف أن أبرز ما يميز تجربة الطعام التي تحصل على نجمة ميشلان هو الجودة وكذلك العناية بالزوار وتقديم الخدمة المميزة، والأجواء التي تبعث في الضيوف الراحة والمتعة. واعتبر أن دبي مدينة تتميز بالمعايير الخاصة، ولذا فالمنافسة فيها عالية، والجميع يتنافس للأفضل.

بينما قال توميسلاف لوكفشيك من مطعم «لا مار باي غاستون أكوريو»، عن أهمية جائزة الخدمة المميزة، إن تجربة الطعام لا تعني تناول الطعام فحسب، بل تمتد للخدمة التي تقدم، فكل الجهد المبذول في المطبخ، تتم ترجمته للزبون، فمن المهم أن يشعر بالراحة. واعتبر أن المعايير الأساسية للخدمة في تقديم ما يتوقعه الزبون بالدرجة الأولى، فبالطبع هناك معايير كثيرة في كيفية تقديم الطعام، ولكن لابد أيضاً من أن يشعر الزوار بالسعادة. ولفت إلى أن الجائزة تمنحهم مزيداً من المسؤولية، خصوصاً أن دبي تتميز بالمعايير العالية في الضيافة، ما يجعل التوقعات عالية، فجميع من يأتي إلى هنا يحمل توقعات كبيرة، وهذا بحد ذاته يجعل كل مطعم أمام تحدي تقديم ما هو أفضل لتكون التجربة بحجم التوقعات.

• غويندال بولينيك: «الجميع يريد أن يكون جزءاً من حيوية دبي، من السائحين الدوليين والمحترفين العالميين إلى محبي الطعام المحليين».



• 3 مطاعم مع نجمتي ميشلان.

• 11 مع نجمة واحدة.

• 3 مع نجمة ميشلان خضراء.

• 17 بتصنيف بيب جورماند.

• 59 مطعماً مختاراً في دليل ميشلان.