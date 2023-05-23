مرشد تسلق جبال نيبالي يحقق رقما قياسيا لتسلق جبل إيفرست

تمكن مرشد الشيربا المخضرم كامي ريتا من تسلق جبل إيفرست للمرة الـ28 يوم الثلاثاء، ليحطم رقمه القياسي الذي سجله قبل أقل من أسبوع، حيث يتنافس مع مرشد آخر على لقب الأكثر تسلقا لأعلى قمة في العالم.

وصل كامي ريتا، الذي يعد أحد أعظم مرشدي تسلق الجبال، إلى القمة، التي يبلغ ارتفاعها 8849 مترا، في الساعة 9:20 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، وفقا لشركة سفن سمتس تركس المنظمة لرحلات التسلق.

يأتي صعوده الأحدث بعد يوم من معادلة زميله مرشد الشيربا باسانغ داوا لرقمه القياسي البالغ 27 تسلق إلى القمة.

بدأ السباق على اللقب بوصول باسانغ داوا إلى القمة للمرة الـ26 في 14 مايو، معادلا الرقم القياسي السابق لكامي ريتا، الذي تسلق القمة للمرة السابعة والعشرين بعد ثلاثة أيام فقط من وصول داوا.

مع بقاء بضعة أيام أخرى في موسم التسلق الربيعي، يتواجد مرشدو الشيربا على الجبل لمساعدة عملائهم في الصعود إلى القمة المغطاة بالثلوج، حيث يعد شهر مايو أكثر الشهور ازدحاما من أجل تسلق قمة أيفرست الخطيرة بسبب الظروف الجوية المواتية.

وصل كامي ريتا إلى قمة إيفرست للمرة الأولى عام 1994 ويقوم بهذه الرحلة كل عام تقريبا منذ ذلك الحين. وهو واحد من العديد من مرشدي الشيربا الذين تعد خبراتهم ومهاراتهم ضرورية لسلامة ونجاح المتسلقين الأجانب كل عام الذين يسعون إلى الوقوف على قمة الجبل.

كان والده من بين المرشدين الأوائل للشيربا. وإلى جانبه تسلقه جبل إيفرست، تسلق ريتا العديد من القمم الأخرى التي تعد من بين الأعلى في العالم، من بينها كيه2 وتشو أويو وماناسلو ولوتسي.

وصعد مئات المتسلقين، أو يخططون للقيام بمحاولتهم، إلى قمة جبل إيفرست هذا الشهر.

وأصدرت السلطات النيبالية حوالي 480 تصريح تسلق للمتسلقين الأجانب، هو العدد الأعلى منذ عام. وسيرافقهم العديد من مرشدي الشيربا المحليين خلال موسم التسلق.

لقي 10 أشخاص مصرعهم، حتى الآن في موسم التسلق الربيعي لهذا العام.