دراسة: نصف الأنواع الحيوانية على سطح الأرض تشهد تراجعا في أعدادها

كشف بحث جديد عن أن ما يقرب من نصف الأنواع الحيوانية على سطح الأرض تشهد حاليا انخفاضا في أعدادها.

وتبحث الدراسة، التي نشرت اليوم الثلاثاء، التغيرات في الأعداد لأكثر من 70 ألف نوع من الحيوانات من جميع أنحاء سطح الأرض بمرور الوقت، مما يجعل البحث الأكثر شمولا من نوعه حتى الآن، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال الباحثون من جامعة كوينز بلفاست إن النتائج هي "تنبيه شديد" لأن فقدان التنوع البيولوجي العالمي الناجم عن التصنيع البشري أكثر إثارة للقلق مما كان يعتقد سابقا.

ووجدوا أن 48% من الأنواع على الأرض تشهد حاليا انخفاضا في أعدادها ، في حين أن أقل من 3% منها يتزايد في العدد.

وتم قياس مدى انقراض الأنواع تقليديا وتبين أن 28% من الحياة على الأرض مهددة حاليا بالانقراض.

وفي الوقت نفسه ، يظهر التحليل أن نقص الأنواع ذات الأعداد المتزايدة يظهر أن الأنواع الأخرى لا تتطور لتحل محل الأنواع المنقرضة في النظام البيئي.

وينظر إلى فقدان التنوع البيولوجي العالمي على أنه أحد أخطر التحديات التي تواجه البشرية في العقود القادمة، مما يؤثر على عمل النظم الإيكولوجية وإنتاج الغذاء وانتشار الأمراض واستقرار الاقتصاد العالمي.