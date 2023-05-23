حريق في مبنى أثري بالفلبين يلتهم مكتبة الطوابع

أعلن مسؤولون فلبينيون أمس، أن حريقاً ضخماً التهم مبنى أثرياً للبريد في العاصمة مانيلا، إذ أتى على جميع الخطابات والطرود والسجلات المحفوظة في المبنى الأثري.

وقال مكتب الحماية من الحرائق إن رجل إطفاء أصيب في الحريق، الذي اندلع صباح أول من أمس، في قبو مبنى بريد مانيلا المركزي. وأضاف المكتب أنه تم إخماد الحريق بعد ثماني ساعات.

ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق، ولكن المسؤولين قالوا إن مواد ورقية كانت محفوظة في القبو، كما أن بعض الهياكل كانت مصنوعة من الخشب.

وقال المدير التنفيذي لشركة الخدمات البريدية الفلبينية لويس كارلوس، إن الحريق انتشر سريعاً، إذ إن المبنى الأثري غير مزوّد برشاشات لإطفاء الحريق.

وأضاف أن «مكتبة الطوابع بأكملها احترقت، بما في ذلك مجموعة من الطوابع القديمة والتذكارية».

وأوضح «المبنى نفسه ذو أهمية لأنه موقع أثري. علينا أن نبحث عن مهندس إنشائي للتأكد من سلامة المبنى».

يُشار إلى أن مكتب بريد مانيلا المركزي تم إنشاؤه عام 1926، ولكن تضرر بصورة كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية، وأعيد بناؤه عام 1946.