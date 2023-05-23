نيباليون ينافسون أنفسهم في عدد مرات صعود «إيفرست»

وصل أحد مرشدي جماعة شيربا في نيبال، وهو باسانغ داوا شيربا (46 عاماً)، أمس، إلى قمة جبل إيفرست للمرة الـ27، ليحقق بذلك الرقم القياسي

نفسه الذي كان قد سجله زميل له، وهو مرشد التسلق كامي ريتا شيربا، الأسبوع الماضي.

وبذلك سجل الرقم القياسي للمرة الثانية خلال هذا الموسم، حسبما قال ضابط الاتصال الحكومي خيملال جوتام.

ووصل المتسلق داوا شيربا المعروف أيضاً باسم «با داوا»، إلى قمة أعلى جبل في العالم، في وقت مبكر من صباح أمس، بعد أيام قليلة فقط من وصول المتسلق كامي ريتا شيربا إلى القمة للمرة الـ27، ليستعيد بذلك التسجيل الوحيد للرقم القياسي الخاص بأكثر عدد مرات الصعود الناجح إلى أعلى قمة في العالم.

وأكد منظم الرحلة الاستكشافية داوا جيالجين شيربا، التابع لشركة «إيماجين نيبال»، وهي شركة استكشافية تتخذ من كاتماندو مقراً لها، نجاح عملية الصعود إلى القمة بشكل منفصل. وقال إن «با داوا» وصل إلى القمة مع فريق صيني.

وفي 14 مايو الجاري، كان «با داوا» قد حقق الرقم القياسي نفسه الخاص بكامي ريتا، من حيث عدد مرات الصعود الناجح، بعد أن صعد القمة للمرة الـ26، ليحطم كامي (53 عاماً) ذلك الرقم بعد أقل من أسبوع.